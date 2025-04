Influenciadora da DiaTV perde ingressos VIP após criticar Lady Gaga ao vivo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O que era para ser apenas um comentário descontraído em um programa ao vivo acabou se transformando em uma grande dor de cabeça para a apresentadora Bielo Pereira. Conhecida por comandar o programa “Pra Variar”, da DiaTV, a influenciadora começou uma briga com os fãs de Lady Gaga após criticar abertamente a artista e debochar de sua presença garantida na área VIP do show que a cantora fará em Copacabana, no Rio, no próximo mês.

Durante uma das edições do programa, Bielo respondeu a um telespectador que elogiava a cantora pop com ironia. “Mor, eu tô aqui pela diversidade. Se você quer gostar de coisa ruim, quem sou eu?”, disparou. Em tom sarcástico, ela ainda disse que, apesar de não gostar das músicas da artista, estaria presente no evento: “Assim que bater o meu front… Minha área VIP, eu estarei lá! Amor, eu estarei lá, porque eu vou poder”.

Ela ainda continuou dizendo que as críticas e não eram pessoais, mas uma tentativa de provocar reflexões sobre a indústria musical. “Nada contra [Lady Gaga], mas meu trabalho é fazer críticas pertinentes frente à indústria fonográfica nacional e internacional. Em comparação ao que tem sido feito, a ‘queen’ deveria parar de atuar e prestar mais atenção no material que entrega”, disse, encerrando o assunto.

A repercussão negativa foi imediata nas redes sociais, com os seguidores da cantora norte-americana organizando uma campanha contra a influenciadora. A hashtag com o nome de Bielo chegou a figurar entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

A situação se agravou quando a Deezer, plataforma de streaming que mantinha uma parceria com Bielo e seria responsável por seus ingressos para o show, decidiu se posicionar oficialmente. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (10), a empresa anunciou o fim da colaboração com a influenciadora. “A Deezer não compactua com nenhum tipo de desrespeito ao trabalho de artistas. Nosso compromisso é com os fãs, com os músicos e com a valorização da indústria da música”, afirmou a marca.

Além do rompimento da parceria, a empresa revelou que os ingressos reservados para Bielo agora serão direcionados diretamente a fãs da cantora. “Seguimos firmes no nosso compromisso com quem ama música. Os ingressos que seriam destinados à influenciadora foram separados para os fãs em uma dinâmica que será comunicada em breve”, concluiu.

A apresentação de Lady Gaga em Copacabana acontece no dia 3 de maio e faz parte de uma ação especial com entrada gratuita. A expectativa é de um grande público na praia carioca.