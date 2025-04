Harry e Meghan pedem maior proteção às crianças nas redes sociais

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan, denunciaram nesta quinta-feira (24) os “esforços insuficientes” para proteger as crianças das redes sociais após inaugurarem em Nova York um memorial para os menores que perderam a vida devido ao seu uso.

“Queremos nos assegurar de que as coisas mudem para que nenhuma criança seja vítima das redes sociais”, declarou o filho mais novo de Charles III em uma entrevista à BBC.

O duque de Sussex e sua esposa, que vivem nos Estados Unidos, inauguraram essa instalação temporária, prevista para durar 24 horas, em sua organização filantrópica, a Archewell Foundation.

A instalação conta com 50 telas gigantes de ‘smartphones’, cada uma mostrando o rosto de uma criança que perdeu a vida por causa do cyberbullying ou de conteúdos perigosos consultados online.

“A vida é muito melhor sem as redes sociais”, defendeu o príncipe, “feliz” de que seus filhos, Archie e Lilibet, de 5 e 3 anos, ainda sejam pequenos.

O casal, que apoia essa causa há vários anos, esteve acompanhado pelas famílias dessas crianças falecidas, que fazem parte de uma rede de pais constituída através da Archewell Foundation.

O príncipe Harry e sua esposa deixaram as redes sociais em 2020 quando se distanciaram da família real britânica e se mudaram para fora do Reino Unido.

Meghan voltou ao Instagram no início de 2025, principalmente para promover sua série da Netflix “Com Amor, Meghan”, onde agora é seguida por 2,8 milhões de pessoas.

O duque de Sussex se mostrou especialmente comovido com o fato de que as empresas de redes sociais não sejam obrigadas a dar acesso ao conteúdo dos telefones das crianças após sua morte no Reino Unido.

“É inaceitável dizer a um pai, a uma mãe, que eles não podem saber o que seu filho estava fazendo nas redes sociais por motivos de privacidade”, criticou.

Uma passeata organizada por pais britânicos também foi realizada nesta quinta-feira em frente aos escritórios da Meta em Manhattan, informou a BBC.

Agence France-Presse