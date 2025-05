Giullia Buscacio anuncia nascimento de sobrinha, primeira neta de Ronaldinho Gaúcho

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Giullia Buscacio, 28, anunciou nesta sexta-feira (16) a chegada de sua primeira sobrinha, filha de sua irmã Giovanna com o jogador de futebol João Mendes. A bebê nasceu em Barcelona, na Espanha, e recebeu o nome de Teresa. Além de tia, Giullia também foi escolhida como madrinha da menina, que é neta do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

Emocionada, a atriz compartilhou uma mensagem enviada por seu pai, Julio Cesar. “Você é a tia e a madrinha mais sortuda do universo”, escreveu ele. Giullia respondeu com carinho: “E a mais chorona! Agora tudo faz sentido. Dinda está aqui para tudo.”

Minutos depois, Giovanna compartilhou uma imagem da filha sendo carregada em um bebê-conforto pelo pai. “Apaixonada, obcecada, extasiada e simplesmente amando cada momento”, escreveu a mamãe nas redes sociais.

O casal morava em Barcelona até agosto de 2024, quando João Mendes ainda atuava na categoria de base do clube que consagrou seu pai, Ronaldinho Gaúcho. Atualmente, eles vivem em Londres, onde o jogador tem contrato com o Burnley, clube da segunda divisão do futebol inglês, válido até 2026.

João anunciou o nome da filha e explicou o motivo de ela ter nascido em Barcelona:”Teresa vai nascer no mesmo lugar onde meu pai se tornou ídolo. Isso tem um significado muito grande para todos nós”, declarou. Quem continua morando na cidade espanhola é a mãe de João, Janaína Mendes, ex-bailarina do Domingão do Faustão.