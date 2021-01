Gilberto Gil e Flora comemoram nascimento de netas gêmeas

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A família de Gilberto Gil, 78, está em festa. Foi essa a expressão usada no Instagram do cantor para dar as boas vindas às netas recém-nascidas, Pina e Roma. “A família Gil está em festa. Nasceram nesta sexta-feira (8) as duas mais novas netinhas do Vovô Gil e da Vovó Flora: as irmãs gêmeas Roma e Pina. Parabéns aos orgulhosos papais José Gil e Mariá Pinkusfeld. Axé”.

Flora Gil, 60, também usou as redes sociais para parabenizar o filho caçula e a nora pela chegada das meninas. “Só agradecer pelo filho José Gil e à nora Mariá Pinkusfeld pelas netas que ganhei. Sim, sou avo de gêmeas. São duas meninas lindas, cariocas, capricornianas e amadas. Vovô Gilberto Gil e toda a nossa família estamos loucos pra pegar vocês no colo assim que chegarem em casa. Vamos bagunçar, mimar e amar muito. Roma e Pina, que o destino seja bom pra elas”, escreveu a vovó-coruja no Instagram neste sábado (9).

Pinkusfeld contou que as meninas nasceram por duas vias de parto. Roma de parto natural e Pina, devido a um descolamento de placenta, 20 minutos depois da irmã, por meio de uma cesariana. Já José aproveitou o nascimento das filhas para se declarar à mulher, com quem está há dois anos e oficializou a união em outubro.

“Elas chegaram. Mas eu tenho mais pra falar de Mariá do que dos nossos dois maiores amores, que ainda estamos aqui curtindo e conhecendo. Eu casei com a mulher que eu sonhei, e ontem Mariá foi além dos meus sonhos. Acompanhar um parto é nascer junto, nascer de novo e ver brotar os sentimentos mais lindos, fortes e transformadores. Te amo, Mariá. Que a vida sorria para as nossas filhas todos os dias, e que seja leve”, escreveu o músico ao anunciar o nascimento das filhas.

