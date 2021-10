Autor Gilberto Braga morre, aos 75 anos com infecção generalizada

Entre as novelas mais marcantes de Gilberto Braga estão também “Dono do Mundo”, “Dancing Days”, “Corpo a Corpo” e “Anos Dourados”

Gilberto Braga, autor da novela “Vale Tudo”, exibida entre maio de 1988 e janeiro de 1989, um dos maiores sucessos da história da televisão, morreu na noite desta terça (26).

Gilberto Braga nasceu no Rio de Janeiro, no dia primeiro de novembro de 1945. Cursou a faculdade de Letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e começou a trabalhar dando aulas na Aliança Francesa. Posteriormente, trabalhou como crítico de teatro e cinema do jornal O Globo. Estreou na Globo como autor em 1972, com uma adaptação de A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, para um Caso Especial. Sua primeira experiência em telenovela foi com Corrida do Ouro, em 1974, quando dividiu a autoria com Lauro César Muniz e Janete Clair. O primeiro sucesso veio dois anos depois, com Escrava Isaura. Em 1978, estreou no horário nobre, com um dos seus maiores sucessos: Dancin’ Days. Sua estreia em minisséries foi com Anos Dourados, em 1986. Gilberto Braga destacou-se por vilões inesquecíveis.