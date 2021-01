Giba acusa ex-mulher de agredir a filha e trancá-la em casa

PUBLICIDADE

O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Giba acusou a ex-mulher Cristina Pirv de agredir Nicoll, filha mais velha deles. Giba teve a prisão domiciliar decretada no fim do ano por dívida de pensão alimentícia aos filhos.

Em entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no Youtube, o atleta ainda acusou a ex de proibir a filha, de 16 anos, de vir morar no Brasil com ele.

“A gente [Giba e Nicoll] tem essa afinidade e toda vez que acontece alguma coisa, como o vídeo que eu te mostrei dela apanhando, ela chorando… você falou no telefone com ela, você viu o desespero dela. Ela já expressou a vontade de vir morar comigo e a mãe não deixa, então ela [Pirv] acaba descontando [na filha]”, afirmou o ex-jogador.

“Fiquei durante 8 anos quieto mas cansei”, declarou Giba em um vídeo da entrevista, que foi publicado em sua conta no Instagram.

Em determinado momento da entrevista, Giba contou que a ex-companheira não entregou o presente de Natal que ele mandou para Nicoll. Além disso, o campeão olímpico acusou Pirv de trancar a adolescente em casa.

Segundo Giba, o imbróglio judicial fez com que ele perdesse oportunidades profissionais: “Perdi uma campanha de três anos que eu tinha com a empresa. E a rescisão do contrato foi integral para ela. Agora, duas campanhas da Procter & Gamble caíram. Como eu vou ganhar dinheiro para sustentar meus filhos?”.