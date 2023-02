‘Firme, nem sempre forte’, diz Preta Gil sobre luta contra o câncer

No início do ano, a artista foi internada e se submeteu a uma série de exames após passar mal. Foi quando ela descobriu um tumor no intestino

Preta Gil atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após diagnóstico de câncer no intestino em janeiro. "Passando pra deixar um beijo pra vocês, dizer que estou bem, que estou firme, nem sempre forte o que não tem problema, mas sempre muito muito confiante e cheia de fé!", disse no Instagram, neste sábado (11). A cantora ainda revelou que tem novidades para contar aos fãs. "Na hora certa, iremos conversar! Muito amor e saúde para vocês", completou Preta. No início do ano, a artista foi internada e se submeteu a uma série de exames após passar mal. Foi quando ela descobriu um tumor no intestino. Na época, Preta fez um vídeo para tranquilizar os fãs e disse que estava confiante com o tratamento. "É que a gente, hoje em dia, quando fala de câncer, tem um estigma muito grande, né? E aí, muitas vezes, o diagnóstico vem como uma sentença e não é. Hoje os tratamentos são muito, muito avançados. A ciência e a medicina evoluíram muito, então eu tenho confiança que eu vou passar por essa, que eu vou passar bem e que eu vou vir aqui toda semana gravar um vídeo para vocês para mostrar que eu estou bem, para dizer se eu estou bem e também, quando não estiver tão bem", disse.