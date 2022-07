Filho de Faustão comemora perda de 75 kg com bariátrica

Em uma entrevista ao “Ticaracaticast”, o filho de Faustão afirmou que foi a melhor decisão que tomou na vida

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, de 18 anos, comemorou a cirurgia bariátrica realizada em maio de 2020, que o fez emagrecer 75 kg.

Durante um bate-papo no podcast “Ticaracaticast”, o apresentador falou sobre as críticas na época em que se submeteu ao procedimento conhecido por Bypass, com grampeamento de parte do estômago, o que reduz o espaço para o alimento.

“Foram quase 80 kg. Cheguei a 140 kg, com 15, 16 anos. Muita gente na época criticou [eu ter feito a cirurgia], mas não existe você ficar assim, não faz bem para saúde, a longo prazo poderia me trazer problemas…”, começou João.

“Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Nunca fui um cara que me sentia mal, sempre levei muito na zoeira. Eu era muito feliz, mas quando você está bem de saúde, você não tem noção como é diferente”, concluiu.