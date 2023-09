Filha de Mingau faz aniversário com pai internado e desabafa

Isabella afirma que sempre amou fazer aniversário, mas que esse ano é diferente

São Paulo – SP

(Folhapress)

Isabella Aglio, filha do baixista Mingau, que foi baleado na cabeça no último dia 3, faz aniversário na segunda (18) e desabafou nas redes sociais.

A jovem completa 27 anos e falou sobre a data em meio à internação do pai. “Há 27 anos eu nasci. Mas o aniversário desse ano tá diferente, tá dolorido, desafiador? de uma hora pra outra minha vida mudou completamente, e eu, que sempre me achei frágil, me vi sendo muito mais forte que imaginei ser possível (mesmo me entregando ao sofrimento em certos momentos)”, diz ela.

Isabella afirma que sempre amou fazer aniversário, mas que esse ano é diferente. “Sempre amei fazer aniversário, mas hoje o dia não é sobre mim, nem sobre ganhar presentes materiais. É sobre paciência, resiliência, apoio? é sobre esperar você. Cada mínimo movimento é motivo de grande comemoração e muita esperança”. escreveu.

Ela finaliza desejando todo o amor para o pai e afirmando acreditar em sua recuperação. “Você é a pessoa mais forte que já conheci, você é um milagre e tenho certeza que sairemos dessa juntos, pai. Te amo mais do que você pode imaginar e mal posso esperar pra ter seu abraço de urso e esse sorriso que ilumina onde você passa! Se eu pudesse, trocava de lugar com você. Obrigada por ter me trazido a esse mundo. Ainda vamos explorar ele juntos, com fé em Deus. Com todo amor do mundo, da sua filhote, Bebel”, finalizou.

O baixista do Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça no dia 3 de setembro em Paraty (RJ), e está internado desde então. Enquanto a polícia investiga as circunstância do ataque, o músico segue internado na UTI no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo.