Fãs reagem ao término de Alexandre Negrão e Marina Ruy Barbosa

PUBLICIDADE

Na tarde desta terça-feira (12), Alexandre Negrão e Marina Ruy Barbosa pegaram todos de surpresa ao anunciarem o fim de seu casamento. Os dois estavam juntos há 3 anos, e informaram ao público através de suas respectivas assessorias que não estavam mais juntos, e explicaram que ‘trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação’.

Os fãs do casal entretanto, não conseguiram aceitar o fim, e logo encheram as publicações no Instagram do empresário e da atriz de comentários. “Espero que seja só uma crise! Vocês são um casal muito bonito juntos! “, comentou uma fã. “N vou superar o fim desse casamento lindooooo!!! “, lamentou outro internauta. “Mulher chocada com o término do seu casamento! Espero que voltem e sejam felizes novamente” comentou outra fã.

Outros internautas, desejaram positividade ao casal e os aconselharam. “Tão logo a tempestade passa! Deus no controle de tudo [email protected] e @marinaruybarbosa ,Deus se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar! O tempo de Deus é perfeito!Deus é bom fiel e justo. Tô na torcida pela volta do casal lindos.” desejou outra.

Mas desde a semana após o réveillon, há especulações sobre o término do relacionamento. Comentários feitos na semana passada, fãs pediam que o casal não se separasse. “Separação não! Conversa é a base de tudo. Caso realmente não de certo, desejo felicidade para os 2. Dificuldades passamos pq realmente casamento não é fácil. Torço que seja apenas boatos de pessoas mal intencionadas. Abraço.”, aconselhou um internauta. Em outro comentário, uma fã desejou que tudo não passasse de boatos, “Que seja mentira da mídia. Vc são lindos não se separem.”