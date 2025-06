Ex-ídolo do k-pop pode pegar 7 anos de prisão após admitir estupro coletivo

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS)

A Promotoria de Seul pediu uma pena de sete anos de prisão para Moon Taeil, 29, pelo seu envolvimento num crime de estupro coletivo.

O cantor sul-coreano e dois amigos são acusados de estuprar uma mulher estrangeira em junho do ano passado. De acordo com a revista Quem, eles conheceram a vítima em um bar no bairro de Itaweon, um dos mais famosos da capital do país, e a levaram inconsciente para a casa de um dos acusados, em Bangbae-dong, onde cometeram violência sexual contra ela.

A promotoria afirma que os acusados planejaram o ataque e até tentaram apagar possíveis evidências. “Eles se referiram ao fato de a vítima ser estrangeira e pediram que a localização do táxi fosse registrada em outro local, para dificultar o rastreamento”, declarou o promotor do caso.

Taeil admitiu em audiência sua participação no crime. Por conta da repercussão do casal, ele foi expulso em agosto da banda de k-pop NCT, da qual participava desde 2016 e através da qual se tornara famoso.