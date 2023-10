Ex-BBB Marcos Harter passa por transplante de rim

Harter ficou conhecido nacionalmente após sua participação no BBB 17, em que acabou expulso devido a acusações de agressões físicas contra Emilly Araújo

Folhapress

São Paulo – SP

O médico Marcos Harter, ex-participante do Big Brother Brasil 17, passou por um transplante de rim nesta semana. Em uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (31), Marcos compartilhou sua recuperação e expressou sua gratidão à doadora do órgão.

Na imagem, ele reencontra a mulher que lhe doou o rim e aparece visivelmente comovido no quarto do hospital. “‘Amar ao próximo’ está na bíblia, mas é para poucos. Recebi o órgão de uma paciente que virou amiga e agora é minha irmã. Eu andei nas trevas e você me deu a oportunidade de uma vida nova”, escreveu Harter.

Ele também compartilhou ainda o impacto emocional que a experiência teve sobre ele. “Senti no peito um estufar de sensações boas e desabei a chorar na noite pré-transplante. Eu senti a verdadeira gratidão! Gratidão eterna a você, minha nova irmã. Vou cuidar de você até o fim. Te amo muito”, concluiu o ex-BBB.

Harter ficou conhecido nacionalmente após sua participação no BBB 17, em que acabou expulso devido a acusações de agressões físicas contra sua então namorada, Emilly Araújo, que foi a vencedora da edição.