Evangeline Lilly visita Jeremy Renner e diz que ele está usando cadeira de rodas após acidente

São paulo – SP

Evangeline Lilly, 43, atriz que interpreta Vespa no filme “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” (Marvel), disse em entrevista que visitou o colega Jeremy Renner recentemente e que ele está bem, apesar de precisar utilizar uma cadeira de rodas para se locomover. O ator foi atropelado no ano novo por uma máquina de remover neve e teve a perna esmagada.

“Eu estava na casa de Jeremy outra noite, e ele estava em uma cadeira de rodas. Quando fizemos o filme ‘Guerra ao Terror’ (2008), ele era tão jovem e cheio de energia. E eu me lembro de ficar tão impressionado com ele”, disse em entrevista Access Hollywood.

A atriz acrescentou que está impressionada com a recuperação de Jeremy, que ficou com diversos ossos quebrados e fraturas pelo corpo, e classifica a evolução como “milagrosa”.

“Foi muito intenso. Quero dizer, ele teve uma experiência de quase morte que foi altamente traumática, e ele estava acordado o tempo todo”, comentou. “Ele contou sobre momentos do acidente em que podia ouvir e ver as coisas que aconteciam”.