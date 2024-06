Estou aposentada, diz Rihanna em frase estampada na camiseta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

“Estou aposentada”, é a frase estampada na camiseta azul que Rihanna, 36, vestia na última quinta-feira (6), em Nova York. Pode ter sido uma brincadeira, mas o fato é que a cantora vem dado mostras de que anda meio cansada da correria da vida de pop star em atividade.

Ela é uma empresária de sucesso —em 2022, foi considerada bilionária pela revista Forbes, com uma fortuna estimada em R$ 7 bilhões de reais e um faturamento de sua linha de cosméticos Fenty Beauty de R$ 3,7 bilhões.

A artista parece cada vez mais disposta a se dedicar aos filhos, à família e a uma vida menos agitada. Ela não lança um álbum desde janeiro de 2016, quando produziu “Anti”. Em 2022, ela lançou a música “Lift Me Up”, trilha sonora do filme, “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”.

Em abril, a cantora disse que ainda não lançou algo novo porque os novos trabalhos devem mostram crescimento e serem incríveis.

“Essa é a única razão pela qual ainda não foi lançado. Tem que mostrar a evolução de todo o tempo que passei fora. Sinto que a música é um playground e quero me divertir e mostrar verdadeiramente onde estou.”

O último show que ela fez foi em fevereiro de 2023, no Super Bowl. Nas imagens da caminhada, ela aparece escondendo a barriga com a ajuda de uma bolsa verde, o que levanta rumores de que estaria grávida de novo. Ela namora o rapper A$AP Rocky, com quem tem dois filhos: RZA e Riot.