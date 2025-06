Espelho no teto? Patrícia Abravanel relembra mistério da infância no Programa Silvio Santos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Patrícia Abravanel, 47, fez uma revelação sobre a intimidade entre Silvio Santos (1933-2024) e Íris Abravanel no Programa Silvio Santos, neste domingo (22). A apresentadora contou que a suíte do casal tinha um espelho no teto, mas, quando criança, ela não entendia o motivo do objeto estar no alto.

A informação foi dada durante o quadro Jogo dos Três Pontinhos, no SBT, que contou com a participação da dupla sertaneja João Neto e Frederico. Patrícia leu as dicas da palavra secreta e riu com as pistas: “tem de teto”, “tem de chão” e “roupas”, que correspondiam à palavra espelho. Ela entregou: “Vocês sabiam que no quarto da minha mãe e do meu pai tinha um espelho no teto? E eu não sabia o que era”, contou.

Patrícia então explicou que, na infância, achava o item curioso e só entendeu o seu propósito anos depois.

“Não entendia até eu crescer, né”, reconheceu. Diante das gargalhadas da plateia e dos convidados, ela continuou: “É sério, gente? Tinha um espelho no teto do quarto deles. Eu era criança e não entendia”, completou a apresentadora.