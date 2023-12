‘Escrito nas Estrelas’ viraliza após cantoria de Márcia e cantora comemora

Lauana Prado, que regravou a música, celebrou a cantoria de Márcia Fu

Folhapress

São Paulo – SP

Após Márcia Fu cantar “Escrito nas Estrelas” em A Fazenda 2023 (Record), a música disparou entre as viralizadas no Spotify. A cantora Tetê Espíndola comemorou a conquista.

O hit foi parar no TOP 3 do Viral do Spotify.

No Instagram, Espíndola, que canta a canção, agradeceu aos compositores e sugeriu: “Convido a todos a ouvirem minha discografia nas plataformas digitais, vou adorar!”.

Lauana Prado, que regravou a música, também celebrou a cantoria de Márcia Fu. Em um show, dedicou o hit à ex-atleta.