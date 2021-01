Emocionante! Boca Rosa compartilha como descobriu a gravidez

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira, 19, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, compartilhou pela primeira vez como descobriu a gravidez e como contou para Fred, seu namorado. Agora com 3 meses de gestação, o casal se sente mais a vontade de falar sobre o assunto.

O casal relembrou o momento difícil que passou com o vazamento da informação para a imprensa. Fred, na ocasião, comentou que ficou frustrado por perder a reação das pessoas, já que contaram antes dele. Bianca diz que aprendeu a ser mãe desde aquele momento, “eu só pensava em proteger meu baby, eu não sabia nem se ele tava bem por isso não me sentia confortável com aquele vazamento”.

Os dois contaram que a gravidez foi planejada, mas que eles não imaginavam que seria tão rápido. Bianca fez uma surpresa para contar para Fred que estava grávida e pensou nos mínimos detalhes. Com uma brincadeira de caça palavras a influencer escreveu “babaquinha”, apelido carinhoso que eles deram ao baby. Fred diz que já desconfiava da notícia: “ela tava mais ansiosa que o normal, dava pra perceber”.