Emma Roberts compartilha foto e revela nome do primeiro filho, Rhodes

A atriz Emma Roberts, 29, compartilhou pela primeira vez, nesta quarta-feira (13), uma foto com seu filho. A publicação foi em seu Instagram, e na legenda ela revela o nome do bebê: “Obrigada, 2020, por acertar em alguma coisa. Nossa luz, Rhodes Robert Hedlund”, escreveu.

Rhodes nasceu no final de 2020, em 27 de dezembro, e é fruto do namoro da atriz com o ator Garret Hedlund. Também no ano passado a sobrinha de Julia Roberts, 53, foi capa da revista Cosmopolitan, e em entrevista à edição, divulgada em novembro, disse que sempre sonhou em ser mãe, mas que adiou a maternidade em várias oportunidades por ter uma vida profissional agitada.

A atriz afirmou ainda que foi diagnosticada com endometriose, distúrbio que pode interferir na gravidez. “Sempre tive cólicas e menstruações debilitantes, tanto que faltava às aulas e, mais tarde, precisava cancelar as reuniões.”. Ela diz que só obteve o diagnóstico após trocar de médico: “Houve a validação de que eu não estava sendo dramática. Mas, a essa altura, isso havia afetado minha fertilidade”.

A estrela de “A Garota Mimada” (2008) afirmou que só engravidou quando parou de pensar no assunto. “No momento em que parei de pensar nisso, ficamos grávidos.” Ela também explica que preferiu guardar os momentos da gravidez para si mesma, por ser um período de muitas incertezas -a atriz só anunciou a gravidez no final de agosto de 2020. “Essa gravidez me fez perceber que o único plano que você pode ter é que não há nenhum plano.”

A foto com seu filho já tem de mais de dois milhões de curtidas, com comentários de várias celebridades. A atriz Reese Whiterspoon, 44, disse “Ah bebê! Parabéns”, e a atriz e cantora Lea Michele, 34 também celebrou: “Isso é tão lindo. Ever [filha de Lea] ama seu novo melhor amigo”.

Folha Press