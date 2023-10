Dulce María é capa da Rolling Stone Brasil de outubro

Cantora e atriz mexicana fala sobre funk, Marília Mendonça e shows da RBD no Brasil

A cantora e atriz mexicana Dulce María estampa a nova edição da Rolling Stone Brasil de outubro, divulgada nesta segunda-feira (02). Dulce é a primeira mexicana a estampar a capa da renomada revista.

Foto: Uriel Santana/Divulgação

Na publicação, Dulce María compartilha suas emoções sobre a relação calorosa com os brasileiros. “O Brasil é como uma casa, uma família, é algo muito intenso”, afirmou. “Sei que as pessoas esperavam que passássemos um ano inteiro circulando por cada canto do Brasil, mas é muito difícil. Só de conseguirmos dobrar a logística para fazer a turnê de quatro meses e encaixar em nossas vidas…”, reflete a cantora;

Durante o papo, Dulce também falou sobre sua experiência com o carioca Kevin O Chris. Juntos, eles fizeram um remix da faixa “Tipo Gin (Ela tá Movimentando)”. “Tive a grande honra e o prazer de cantar com Kevin. É uma loucura, e eu adoro que as músicas colombianas, mexicanas e brasileiras de muitos estilos estejam se conversando.”

Outra colaboração que também marcou Dulce foi a parceria com a saudosa cantora sertaneja Marília Mendonça, com quem gravou a faixa “Amigos Con Derechos”. “Ter cantado com ela, para mim, foi uma honra, ainda que sem conhecê-la fisicamente”, afirmou a mexicana.

Estampando a capa de uma das revistas mais emblemáticas do mundo, Dulce María faz história na indústria da música.