Diddy comparece ao tribunal e se declara inocente de acusações

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS)

Sean ‘Diddy’ Combs, 55, compareceu hoje ao tribunal de Manhattan para ser indiciado por duas novas acusações.

O rapper agora será julgado também por tráfico sexual e por transporte para se envolver em prostituição.

Segundo a promotoria, os casos que geraram as acusações teriam sido denunciados entre 2021 e 2024 e praticados contra um indivíduo citado nos autos apenas como ‘Vítima 2’, para proteger sua identidade.

Diddy se declarou inocente de todas as denúncias. De acordo com o portal TMZ, ele estava com a barba curta e os cabelos brancos no momento em que se sentou diante do juiz.

O músico enfrenta agora um total de cinco acusações criminais. São duas acusações por tráfico sexual, outras duas por transporte visando prostituição e uma última por extorsão – todas das quais ele alega inocência.