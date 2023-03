Dick Van Dyke, ator de ‘Mary Poppins’ sofre acidente de carro aos 97 anos

A última vez que Dyke foi visto na TV foi em sua recente aparição no programa de TV The Masked Singer, no mês passado

São Paulo – SP Dick Van Dyke, 97, sofreu um acidente de carro em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos, na última quarta-feira (15), conforme divulgado pelo TMZ. O ator, conhecido por seu papel em Mary Poppins, colidiu o seu carro em um portão após perder o controle do veículo. Ainda conforme o TMZ, ele bateu o rosto, teve um sangramento no nariz, recebeu atendimento médico no local quando a ambulância chegou e optou por não ir ao hospital. Aos oficiais, ele comentou que seu carro derrapou na chuva e ele, então, perdeu o controle do volante. Os policiais, então, teriam apresentado documentos para Dyke, solicitando que ele refizesse seu teste de direção. Segundo os oficiais, o ator estava sóbrio, sendo descartado o uso de drogas ou álcool. A última vez que Dyke foi visto na TV foi em sua recente aparição no programa de TV The Masked Singer, no mês passado. Sua carreira durou mais de sete décadas e ele ganhou diversos prêmios, incluindo um Grammy e um Tony. Uma de suas atuações de maior sucesso foi Mary Poppins, em 1964. O astro de Hollywood também interpretou Caractacus Potts no musical de 1968 Chitty Chitty Bang Bang.