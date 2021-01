Depois de romance em ‘A Fazenda’, Biel pede Tays em namoro oficialmente

Juntos desde ‘A Fazenda 12’, o funkeiro organizou uma surpresa para Tays durante a festa de aniversário dela.

Pouco antes do pedido, o funkeiro se declarou para Tays e disse que o aniversário dela era um momento muito importante para ele.

“Você é uma pessoa que me ajudou a dar uma volta por uma situação que eu vinha patinando nela há muito tempo. Você que abriu o meu olho. Você me faz querer te ouvir, querer te entender e na maioria das vezes isso é positivo pra mim. Você é uma pessoa muito cabeça, muito coração e sabe lidar com a vida até um pouco melhor do que eu saiba”, começou.

“Você me faz passar por isso tudo (os obstáculos da profissão) com um pouco mais de leveza. Você é muito importante pra mim e consequentemente para todo mundo que está aqui e que me conhece, porque eu sei que eles conseguem ver essa sua pureza no olhar”, completou ele.

Em seguida, Biel pegou uma caixinha de joias na mão, se ajoelhou e perguntou à Tays: “Eu queria saber se a partir desse momento aqui você aceita ser a minha namorada?”. Emocionada, ela respondeu: “Claro que sim”.