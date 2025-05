Dawn Richard diz que Diddy ameaçou matá-la após vê-lo agredir Cassie Ventura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cantora Dawn Richard, ex-integrante do grupo Danity Kane, testemunhou no julgamento do rapper americano Sean ‘Diddy’ Combs por tráfico humano e crimes sexuais nesta segunda-feira (19). Richard afirmou que Combs teria a ameaçado de morte caso ela revelasse ter visto o artista agredindo a ex-namorada Cassie Ventura.

A ameaça teria sido feita na época em que Richard realizava as suas primeiras gravações com o músico, como participante do Dirty Money, trio formato pelos dois e outro cantor.

Ela ainda disse que Combs seria responsável por agredir Ventura com bastante frequência, geralmente quando ela demonstrava ter “opinião sobre algo”. Nos demais casos, as agressões teriam acontecido de forma “aleatória”, sem um motivo claro.

“Ele a socava, a estrangulava, a arrastava, dava tapas na boca. Eu o vi chutá-la, dar um soco na barriga dela.” Segundo a cantora, Ventura usava maquiagem, roupas e óculos de sol para cobrir seus ferimentos, que incluiriam hematomas nos olhos, rosto, braços, lábios e joelhos.

As afirmações de Richard também tiveram relação com o contrato que Ventura estabeleceu com a gravadora de Combs, Bad Boy, em 2006, de acordo com o qual seriam lançados 10 álbuns. Apenas um chegou a ser concluído e Richard disse que Combs teria passado a se recusar a lançar as músicas gravadas pela ex-namorada.

Segundo ela, o rapper ficava bravo, e por vezes violento, quando outros artistas ofereciam ajuda à Cassie.

“O Sr. Combs não gostava disso quando conversávamos com Cassie e, muitas vezes, nós pagávamos por isso”, testemunhou Richard. “Se você não se mantivesse na linha, havia consequências.”

A defesa do músico alegou que Richard estaria revoltada com Combs pelo encerramento dos projetos em que ela estava diretamente envolvida. A cantora respondeu que estava processando o cantor pela forma como ele a havia maltratado.