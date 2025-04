Davi diz que Mani não tem direito a prêmio do BBB

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS)

Davi Brito, 22, afirmou considerar que Mani Reggo, 42, não tem direito a nada do que ele ganhou participando do BBB 24 (Globo).

O ex-motorista de aplicativo entende que o mérito de ter vencido o reality é dele, e não da ex-companheira. “Eu ganhei através dos meus esforços, do que eu fiz lá dentro e minha dedicação. Você acha que as pessoas me deram o prêmio porque Mani era minha namorada? No Sincerão, então eu ia ficar assim: ‘Mani é minha namorada’. As pessoas me deram o prêmio porque eu joguei lá dentro do início ao final. Eu venci todos os brothers e passei por todos eles. Cheguei no final campeão por causa do meu jogo”, analisou ele, em entrevista a Leo Dias, 49.

Davi contou que fez uma procuração para sua irmã Raquel Brito, 26, ser sua representante legal no período em que esteve confinado. “Fui ea um cartório antes de ir para o Big Brother e registrei minha irmã Raquel Brito de Oliveira como responsável para responder por tudo meu aqui fora. Ela ficou como titular, não foi a Mani, até porque a gente não era casado.”

Ele pensa que Mani já se beneficiou o suficiente de sua passagem pelo BBB para, agora, querer parte do prêmio do programa. “Eu acho que ela não tem direito de nada que eu ganhei no Big Brother. Ela foi minha namorada, soube aproveitar o momento, ganhou essa visibilidade que tem hoje, fez diversas publicidades, ganhou muito dinheiro e está com a vida deslanchada. Para que ela quer mais? Ela quer o quê, se não tem direito a nada?”