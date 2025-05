Daniela Mercury, Thiaguinho, Lexa e outros famosos celebram a escolha do Papa Leão 14

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A eleição de Robert Francis Prevost como o novo papa –agora conhecido como Papa Leão 14, mobilizou não só o mundo religioso, mas também diversas personalidades da música, do cinema e da televisão. Aos 69 anos, o ex-cardeal americano foi escolhido como sucessor do Papa Francisco e gerou uma onda de manifestações emocionadas nas redes sociais.

Assim que a fumaça branca anunciou o novo líder da Igreja Católica, famosos brasileiros celebraram o momento histórico. Entre cantores, atores e religiosos, a palavra de ordem era esperança e desejo de continuidade ao legado progressista de Francisco.

Uma das primeiras a se pronunciar foi a cantora Daniela Mercury. Em um texto emocionado, ela declarou: “A fumaça branca me enche de esperança que a Igreja Católica tenha escolhido um cardeal que siga com o pensamento progressista do Papa Francisco. As reformas são importantes para os fiéis em todo o mundo, especialmente os LGBTQIA+. Ter o nosso amor respeitado e acolhido é mais do que um quentinho no coração, é salvar vidas. Que venha um novo tempo de amor e inclusão!”.

O cantor Thiaguinho também acompanhou cada detalhe do Conclave e compartilhou sua emoção com os seguidores: “Vendo a história acontecer ao vivo… Que momento incrível! Mais um sucessor de Pedro escolhido. O Papa Leão XIV, que foi amigo e parceiro de caminhada do Papa Francisco, tem agora a missão de levar adiante a mensagem de amor e fraternidade que o mundo tanto precisa.”

A atriz Ingrid Guimarães reforçou a importância histórica da escolha. Em suas redes sociais, escreveu: “Que o Papa Leão XIV siga os passos de bondade, compaixão e proximidade deixados por Francisco. Que este novo pontificado seja guiado pelo diálogo, pela escuta e pelo acolhimento das diferenças. É um novo capítulo para a Igreja e para o mundo.”

Entre os religiosos, o Padre Marcelo Rossi também compartilhou sua alegria. Durante a cobertura do Conclave em suas redes, o padre comemorou o anúncio com uma mensagem de fé: “Amados, Papa Leão XIV: ‘Vamos construir pontes’. Bem-vindo, Papa Leão XIV!” A frase ecoou o discurso do novo pontífice, que prometeu união e diálogo em sua primeira fala ao público.

A atriz e ex-deputada Myrian Rios celebrou duplamente: “Conclave elegeu o primeiro papa agostiniano! Papa Leão XIV. Cardeal Robert Francis Prevost, o primeiro papa americano! HABEMUS PAPAM! Louvado seja Deus! Que o Espírito Santo conduza nossa Igreja sempre!”

Outros nomes, como a cantora Lexa, também expressaram sua emoção. “Que emoção! Como católica, meu coração fica muito feliz! Que seja uma era de muita luz para a Igreja e para todos nós”, escreveu a artista no Instagram.

A eleição de Leão 14, vista como um marco histórico por ser o primeiro papa agostiniano e norte-americano, já começa a despertar novas expectativas entre fiéis e admiradores.