Corpo de Tim Maia pode ser exumado para teste de paternidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O corpo de Tim Maia (1942-1998) poderá ser exumado pela segunda vez. Isso já havia acontecido em 2012 quando uma mulher pediu teste de paternidade e deu negativo. Agora, outro homem tem aberto na Justiça um processo para tentar comprovar que é filho do cantor.

Procurado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse que não pode fornecer mais informações por conta de a ação estar sob segredo, mas segundo informações do jornal O Globo, o Serviço de Perícias Genéticas do órgão afirmou em documentos que essa possibilidade de exumação é real e necessária.

O coreógrafo Rodrigo Rezende, o homem que alega ser filho, gostaria que o material genético já retirado de Maia na primeira vez fosse utilizado, mas talvez esse material tenha sido perdido no encerramento, em 2018, do convênio entre o TJ-RJ e o laboratório da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), onde estava o DNA.

A grande questão por trás de uma possível exumação é o filho biológico de Tim, Carmelo Maia, que não estaria disposto a cooperar para esse novo teste.

Na época da abertura do processo, em 2021, Rodrigo disse que sua mãe era uma dançarina e que teria tido um relacionamento com o cantor. E que havia elementos concretos para ele ser filho do músico. Procurados, Rodrigo e Carmelo ainda não haviam respondido até a publicação deste texto.