Conheça o brasiliense entre os 100 mais bonitos do mundo

Aos 32 anos, Daniel Kenji Matsunaga já conquistou seu espaço no mundo. Brasiliense, saiu do Brasil aos 16 anos e, desde então, passou por cerca de 35 países a trabalho até se estabilizar nas Filipinas, onde mora hoje. Com o apoio da família, Matsunaga se encontrou no mundo do entretenimento.

Por dois anos se empenhou em cursos que pudessem auxiliar em seu futuro. “Fazia aula de tagalog (filipino), atuação, canto, violão e várias outras coisas todos os dias por dois anos e aí comecei a fazer novelas, filmes reality shows… Ganhei o Big Brother Filipino em 2014 também e fiquei em terceiro lugar no show ‘I Can Do That’, que também foi muito difícil, e continuo a minha carreira por aqui”, contou ao Jornal de Brasília.

Matsunaga explica que, se não fosse pelo apoio da família, não teria chegado onde está hoje. “Sou muito grato e abençoado por ter os melhores pais, irmão e irmã. Quando viajei pela primeira vez foi bem difícil pelo fato de ter que deixar tudo para trás e investir em algo novo. Eu nunca imaginaria que um dia chegaria a este ponto da minha carreira. Mas Deus é maravilhoso e tudo que eu faço coloco sempre Ele na frente, então tudo se encaminha certinho”, agradece.

Pelo quarto ano consecutivo, o brasiliense está na lista dos 100 rostos mais bonitos do mundo. “Fico muito feliz em ver as coisas acontecendo aos pouquinhos e ver tanta gente me dando força e me parabenizando. Dou glória a meu Deus por toda honra e tudo que Ele sabe que eu passei para estar onde estou, sou muito grato a todos! É muito bom ver que as pessoas hoje estão dando mais oportunidades como essas através das redes sociais” , explicou o modelo.

Para 2021, Daniel lamenta o covid-19 e diz que um de seus maiores desejos é vir visitar a família no Brasil e, possivelmente, tentar engajar em algum projeto no país. Entretanto, ele explica que o ano será de muito trabalho no exterior. “Eu tenho meus TV Shows aqui por enquanto e alguns investimentos, então 2021 vai ser um ano bem ocupado, mas que seja uma benção e um ano melhor para todos nós”, relata.

Matsunaga finaliza deixando um recado para aqueles que querem investir na carreira internacional: “As dicas que eu posso dar é de sempre colocar Deus na frente, ter fé, ter forca, objetivo e perseverança no que quer fazer. Nada nessa vida vem fácil e temos sempre q buscar nossos sonhos através dos nossos próprios esforços e com muita fé no coração que dá tudo certinho”.