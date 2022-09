Christiana Guinle se assume como gênero fluido

Até então, Christiana se considerava simplesmente como lésbica, condição que nem sempre vivenciou de forma aberta

A atriz Christiana Guinle, de 57 anos, disse à revista Marie Claire que se considera uma pessoa de gênero fluido -que não se considera necessariamente homem ou mulher, mas se permite fluir entre os vários gêneros existentes.

A prima da também atriz Guilhermina Guinle, conhecida por trabalhos na Globo, afirmou que se identifica dessa forma desde os 15 anos, mas só recentemente tomou conhecimento do termo e do quanto ele representa a ela própria e a muitas outras pessoas.

Até então, Christiana se considerava simplesmente como lésbica, condição que nem sempre vivenciou de forma aberta. “Na sociedade desconfiavam da minha sexualidade, mas eu não me assumia por medo de ser julgada e até perder meu emprego como atriz. Havia muito preconceito e até meu agente pedia para eu ser muito discreta.”

“Eu descobri quem eu sou. Não quero ter que viver numa prisão, com medo de me expor. Para mim, gênero não é algo que parece ou deva ser fixo. E nem acho que um dia será, pois sempre pode haver alguma fluidez. Na minha cabeça, não preciso me rotular como isso, ou aquilo. Sou o que eu quiser ser, quem manda no meu corpo sou eu!”, defende.

Atualmente, Christiana trabalha no projeto do monólogo “Gênero Livre”, no qual conta a experiência de se descobrir nesse sentido.

“Precisamos dar voz a esse movimento é como uma espécie de serviço público, ao qual me sinto completamente habilitada a prestar, seja em qualquer ação ou discussão. Precisamos de representação na causa para mostrar que somos indivíduos, antes de qualquer coisa. E merecemos respeito, hoje, amanhã e sempre!”, concluiu.