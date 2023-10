Chico Buarque vai ganhar mais de R$ 4 milhões em processo por direitos autorais

O cantor Chico Buarque deve receber uma indenização de R$ 4 milhões por direitos autorais de três editoras

São Paulo, 17 – O cantor Chico Buarque deve receber uma indenização de R$ 4 milhões por direitos autorais de três editoras, Três Marias Editora Musical, Editora Musical Arlequim e Trevo Editora Musical. A decisão foi confirmada pelo Estadão, que teve acesso à sentença, mas o valor foi revelado pela coluna de Robson Bonin, da Veja.

O despacho, expedido no dia 18 de setembro, dava um prazo de 15 dias para que as empresas pagassem a indenização ao artista e à empresa Marola Edições Musicais, que pertence a Chico. O processo correu na 21ª vara Cível de São Paulo e a sentença foi assinada pela juíza Lívia Martins Trindade Prado.

Conforme informações do portal Migalhas, o processo é antigo e data de 2016. Com a ação, o cantor buscava recuperar o direito de composições feitas entre 1966 e 1969, além de outras de 1978. A decisão leva em conta um contrato realizado em 2007, com término previsto em 2012.

A magistrada observou que as editoras não repassaram verbas ao artista a partir do quarto trimestre de 2007, além de não pagarem pelo uso de obras de Chico após o fim do contrato. Segundo a coluna de Robson Morin, o cantor e a Marola Edições Musicais devem receber R$ 4,2 milhões, enquanto os advogados receberão R$ 800 mil.

O Estadão entrou em contato com o advogado do cantor para confirmar os valores noticiados, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.



Estadão Conteúdo