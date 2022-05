Cardi B faz ‘tutorial’ e ensina trocar fraldas com unhas longas

No meio do vídeo, Kulture, a filha de 3 anos da artista, ainda aparece e pergunta: “Mamãe, porque você está limpando o bumbum?”

A rapper Cardi B, 29, provou novamente suas famosas unhas compridas não a impedem de realizar tarefas do dia a dia. Em um vídeo publicado em seu perfil do Twitter, a cantora ensinou a seus seguidores como trocar fraldas de um bebê tendo as unhas longas.

A ideia surgiu após a rapper Kash Doll, confessar, também na rede social, que estava com dificuldade para fazer isso com seu filho. “Ok, garota, acabei de fazer um vídeo inteiro sobre isso. Confie em mim que você vai pegar o jeito”, respondeu Cardi B.

“Porém, acho que os meninos são mais difíceis de limpar, eles têm mais fendas”, completou ainda a rapper na legenda do tutorial. A rapper então ensina com um ursinho de pelúcia como trocar a fralda de um bebê, mostrando o passo a passo desde usar lencinhos umedecidos até como não deixar o item sujar a criança.

No meio do vídeo, Kulture, a filha de 3 anos da artista, ainda aparece e pergunta: “Mamãe, porque você está limpando o bumbum?”. Cardi B ri e responde: “É uma longa história”. Ao final do vídeo, ela ainda diz que a parte mais complicada é abotoar o macacão que o bebê usa.

“É a parte que eu mais odeio”, desabafa. “Eu não sei se é porque eu tenho dois filhos, então eu provavelmente poderia fazer isso um pouco mais rápido. Provavelmente, porque eu uso unhas há tanto tempo… desde os 19 anos”, completa.

Em junho de 2021, a rapper revelou que estava grávida do seu segundo filho, enquanto estava se apresentando com seu marido, o também rapper Offset, 29, e seu grupo Migos, no BET Awards. Os dois são casados desde 2017, e juntos são pais também de Kulture Kiari Cephus.