Cara Delevingne estrela campanha da Calvin Klein em celebração ao mês do orgulho LGBTQIA+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Cara Delevingne posou para a Calvin Klein em uma campanha dedicada ao mês do orgulho LGBTQIA+. A atriz se identifica como pansexual (quem sente atração por pessoas independente do gênero delas) e namora a cantora Minke há dois anos.

Cara fez seu nome como modelo e estampou diversas capas de revista entre 2009 e 2015, quando decidiu se afastar dos holofotes e se dedicar à atuação, estrelando filmes como “Cidades de Papel” e “Esquadrão Suicida” e a série “Only Murders in the Building”. É preciso uma causa especial para levá-la de volta aos trabalhos de modelo.

Ao lado dela, Jeremy Pope também estrelou a campanha de junho. O ator ganhou destaque com as séries “Pose” e “Hollywood”, as duas com temática LGBTQIA+.