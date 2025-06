Campeão nacional de LoL anuncia pausa na carreira aos 28 anos

MATEUS MARTINEZ



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Tinowns se despediu das telas, por enquanto. No sábado (14), Tiago Sartori, um dos nomes mais relevantes do cenário competitivo do jogo “League of Legends” (LoL) no Brasil, anunciou uma pausa por tempo indeterminado na carreira de jogador profissional.

Foram mais de 590 partidas, quatro títulos consecutivos do CBLoL, o campeonato nacional da modalidade, e 12 anos como profissional. Mas, nas palavras do próprio atleta, chegou a hora de respirar.

“Tinha uma promessa comigo mesmo: quando não tivesse a mesma vontade, o mesmo foco, a mesma dedicação que sempre tive, faria uma pausa”, afirma em entrevista à reportagem.

Originário de Praia Grande, no litoral de São Paulo, Sartori sempre gostou de competições. Antes era no tênis de mesa, mas o interesse pelos videogames foi ganhando espaço. O jogador sofreu influência direta do irmão mais velho, que também foi profissional de “Age of Empires”, um jogo de estratégia em que é preciso administrar uma cidade enquanto defende de ataques do adversário.

Em 2012, o lançamento dos servidores brasileiros de “League of Legends” coincidiu com a ascensão de Tinowns no jogo. Em pouco tempo, ele se destacou nos rankings e, aos 16 anos, entrou para a Nex Impetus, sua primeira equipe profissional.

Em 2014, conquistou o primeiro título de campeão brasileiro com o time da KaBuM! Esports. No mesmo ano, foi para a competição mundial -e essa foi a primeira vez de uma equipe brasileira num mundial.

Apesar da vitória no cenário nacional, a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos. O título de 2014 também marcou o início de um longo período sem conquistas, com direito à queda para a segunda divisão em 2018, quando jogou pela paiN Gaming. “Podia ter ganhado um pouquinho mais, né?”, diz Tinowns.

Foram sete anos de jejum até um novo título conquistado em 2021. Nos quatro anos seguintes, o atleta conquistou mais quatro campeonatos brasileiros, consolidando-se no cenário nacional com seis títulos no total.

Agora, a rotina de treinos e competições dá lugar a uma pausa. “Quero viajar um pouco, fazer coisas que eu nunca tive tempo. Não tenho o plano certo ainda”, conta.

Outros jogadores de LoL passaram por pausas semelhantes. Alguns voltaram às telas, como Felipe Gonçalves (brTT), 34, que retomou a carreira em 2023 e jogou até 2025, e Gabriel Bohm (Kami), 29, que também fez uma retomada em 2019, onde ficou competindo até 2020, mas outros se afastaram de vez.

Tinowns por enquanto não pensa em atuar nos bastidores nem como influenciador, embora reconheça a força de seus canais. “Tenho números bons nas redes sociais, a comunidade gosta de mim e eu gosto da comunidade.”

“Quando eu tinha 20 anos, pensava onde queria estar aos 30 e, agora que tenho 28, não sei onde quero estar aos 40”, diz Tinowns. “Mas espero estar bem, com saúde, talvez com uma família. Vivendo uma vida mais tranquila, porque vivi algo que nunca imaginei. Tive que me acostumar a aparecer para os outros. Sempre fui retraído, não gostava de falar em público, nem de gravar vídeo. Tive que aprender.”

Mesmo fora dos palcos, o jogador deixa um recado para quem está começando: “LoL é um jogo de confiança. Se você não for um cara criativo, que vê oportunidades, não vai ser o melhor. E, acima de tudo, tem que ser persistente. Tudo tem seu tempo.”