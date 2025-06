Cadeira de David Lynch é vendida por US$ 91 mil em leilão para colecionadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A venda da coleção pessoal do cineasta David Lynch, morto em janeiro, arrecadou US$ 4,25 milhões nesta quarta-feira (18).

Promovido pela Julien’s Auctions, em parceria com a Turner Classic Movies, o leilão reuniu cerca de 450 itens do diretor, entre objetos de cena, instrumentos musicais, móveis e memorabilia de filmes como “Cidade dos Sonhos”, “Veludo Azul” e da aclamada série “Twin Peaks”.

As vendas aconteceram de maneira online e física, no hotel Peninsula Beverly Hills, e reuniu fãs de Lynch e colecionadores de diferentes partes do mundo.

Entre os destaques do evento, a cadeira usada pelo diretor em sets de filmagem, com seu nome gravado em amarelo no encosto, foi vendida por US$ 91 mil. Outro item muito disputado foi um conjunto de 11 roteiros originais conhecido como “Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence”, um dos projetos de Lynch que nunca foi finalizado. O item teve seu destino definido por US$ 195 mil.

Fragmentos de cardápios cenográficos, vendidos por US$ 7.800, e retratos das atrizes Naomi Watts e Laura Harring, estrelas de “Cidade dos Sonhos”, adquiridos por US$ 16.250, também chamaram a atenção entre os itens do leilão.

Alguns objetos que reforçam um lado mais íntimo da vida de Lynch ainda foram alvo de disputa. Foi o caso de sua máquina de café espresso, La Marzocco GS/3, que foi vendida por US$ 45.000.