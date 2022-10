Britney Spears diz que pai ‘expôs’ seu corpo a enfermeiros por meses

O relato da cantora também abordou as vezes nas quais ela seria proibida de sair de seu quarto durante a tutela

Britney Spears voltou a acusar o pai, Jamie Spears, de maus-tratos em uma nova publicação no Instagram. A cantora disse que ele teria “exposto” seu corpo a enfermeiros com banhos forçados durante quatro meses.

“Eu não fiz nada de errado! Por que você e a família concordaram com isso e me trataram como um maldito cachorro? O que te torna tão especial? O que torna suas outras filhas tão especiais que você me tratava como se eu fosse menos que um cachorro?”, escreveu.

Ainda na publicação, Britney contou que reza para o pai “ter cinco minutos da dor que sentiu” por quatro meses. “Eu rezo para que você queime no inferno”, finalizou.