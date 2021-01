Beleza GG faz live com Preta Gil e influenciadoras plus size antes de nova temporada

PUBLICIDADE

O programa Beleza GG (E!) estreia sua segunda temporada na próxima quinta-feira (14), mas os fãs já poderão entrar no clima um pouco antes. Isso porque as apresentadoras Fluvia Lacerda, 40, Mayara Russi, 31, e Nahuane Drumond, 22, estarão em uma live, na terça-feira (12), com convidadas especiais e muita conversa.

O evento, que acontecerá às 20h, no YouTube e no Facebook do canal E! Brasil, terá a cantora Preta Gil, 46, que fará um pocket show, e as influenciadoras plus size Julia Vecchi, Bielo e Bia Gremion, que discutirão temas como carreira, gordofobia, atitude body positive, tabus e padrões de beleza.

Já o trio de apresentadoras fará um desfile virtual com as convidadas Barbara Moll, Ellen Atleta, Raquel Brandão, Luana Carvalho, Bianca Barroca e Rizia Cerqueira, para mostrar que a moda deve abranger todos os corpos. As modelos irão usar looks próprios que elas usaram em diferentes situações.

A segunda temporada da co-produção da NBCUniversal com a Manjubinha Filmes acompanha a vida, carreira e projetos das modelos plus size Fluvia Lacerda, que está lançando sua linha moda praia, Mayara Russi, que está ganhando espaço no mercado internacional, e Nahuane Drumond, nova protagonista, que mostra sua carreira em Londres e os desafios da vida na moda.

Uma novidade da temporada é que, agora, a Ford Models é parceira de Beleza GG e irá mostrar durante o programa a seletiva do seu concurso, que irá escolher a quarta protagonista da série e new face da agência de modelos.

BELEZA GG

Quando: à partir de 14 de janeiro, às 22h

Onde: Canal E!

