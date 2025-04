Baterista é recontratado pelo The Who dias após demissão súbita por desentendimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Poucos dias após demitir Zak Starkey, seu baterista desde 1996, a banda de rock britânica The Who recontratou o músico.

“Zak não foi convidado a deixar o The Who”, escreveu Pete Townshend, líder da banda.

“Houve alguns problemas de comunicação pessoais e privados de todos os lados, que precisavam ser resolvidos, e estes foram felizmente esclarecidos.”

A saída teria sido desencadeada por um desentendimento entre os integrantes após um show beneficente no Royal Albert Hall, em Londres, para um evento da Teenage Cancer Trust (TCT) no último mês. “Talvez não tenhamos dedicado tempo suficiente aos testes de som, o que nos causou problemas no palco”, ele disse. “Zak cometeu alguns erros e pediu desculpas.”

Segundo ele, o caso tomou uma proporção muito grande em pouco tempo, e agora está resolvido.

Townshend também se desculpou por não ter desmentido os rumores de que o baterista Scott Devours substituiria Starkey. “Ele ficou magoado com isso. Prometo comprar uma bebida bem grande para ele e dar um abraço nele.”

Segundo o portal Metro, o vocalista do grupo, Roger Daltrey, fez comentários criticando o desempenho de Starkey durante a apresentação.

Na última música, “The Song Is Over”, o cantor disse à plateia: “Para cantar essa música, preciso ouvir a tonalidade, e não consigo. Só tenho a bateria fazendo ‘bum, bum, bum’. Não consigo cantar isso. Desculpem, pessoal.”

Um porta-voz de The Who havia afirmado que a decisão de seguir caminhos separados foi tomada coletivamente pelos integrantes.