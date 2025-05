Barry Keoghan conta como foi conhecer Ringo Starr: ‘Não conseguia olhar para ele’

Barry Keoghan não conseguiu disfarçar o nervosismo ao conhecer Ringo Starr. O ator irlandês, nome em ascensão em Hollywood, irá interpretar o baterista nos filmes dos Beatles do cineasta Sam Mendes.

Keoghan revelou detalhes do encontro durante sua participação no programa Jimmy Kimmel Live, na quarta-feira, 7. O ator visitou Ringo Starr em sua casa e passou um tempo com ele para estudar os maneirismos que deve replicar em sua interpretação.

“Ele tocou bateria para mim. Ele me pediu para tocar, mas eu não ia tocar bateria para o Ringo”, compartilhou o ator, que está aprendendo a tocar o instrumento para o papel.

Keoghan diz ter sido recebido pelo veterano com muita gentileza. “Quando eu estava falando com ele, não conseguia olhar para ele. Eu estava nervoso, tipo agora. Mas ele disse: ‘Pode olhar para mim’”, lembrou.

“Meu trabalho é observar, absorver os maneirismos e estudá-lo. Quero humanizá-lo e trazer sentimentos a isso, e não apenas imitá-lo”, completou o ator.

Desde que surgiram os primeiros rumores sobre Keoghan assumir o papel de Ringo nos filmes, o ex-Beatle aprovou a escolha, falando publicamente sobre isso. O elenco também terá Paul Mescal, Harris Dickinson e Joseph Quinn nos papéis de Paul McCartney, John Lennon e George Harrison, respectivamente. As quatro cinebiografias estão programadas para 2028, em estreia simultânea.

Estadão Conteúdo