Ator Armie Hammer é acusado de canibalismo nas redes sociais

O ator Armie Hammer, conhecido por filmes como “Me Chame pelo Seu Nome” e “Rebecca, a Mulher Inesquecível”, está sendo acusado de canibalismo nas redes sociais. Junto às acusações, foram compartilhadas supostas mensagens pessoais compartilhadas por mulheres com quem ele conversava.

Nas mensagens supostamente enviadas por Hammer, ele se assume canibal e demonstra predileção por violência sexual, estupro e tortura. Algumas descrições são atos de serial killer e parecem vir de um filme de terror.

A maior parte das mensagens foram dirigidas à conta pessoal de duas usuárias do Instagram: uma delas à qual ele se refere como “Kitten” (Gatinha, em português) e outra à qual ele se refere como “B”.

A escritora Jessica Ciencin Henriquez, apontada como affair do ator em 2020, declarou que as mensagens devem ser reais, pois refletem a personalidade do homem que ela conheceu.

As supostas mensagens continuam sendo amplamente divulgadas, mesmo entre os que as considera uma farsa.

Em 2017, Hammer já havia viralizado após pessoas descobrirem que ele curtiu uma série de tuites sobre BDSM, conjunto de práticas consensuais envolvendo bondage, sadomasoquismo, dominação e submissão.