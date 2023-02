‘Assim que eu estiver em pé, iremos até você’, diz Jeremy Renner

O ator de Gavião Arqueiro recebeu alta médica no dia 17 de janeiro, depois de quebrar mais de 30 ossos e realizar duas cirurgias

São Paulo – SP

Jeremy Renner, 52, comentou sobre seu novo projeto para o Disney+, Rennervations. No post publicado em Instagram, o ator anunciou que logo encontrará todos novamente.

“Nós estamos muito animados para compartilhar o programa Rennervations com vocês no Disney+, em breve. Assim que eu estiver de pé, iremos até vocês, em todo o mundo… Espero que vocês estejam prontos”, escreveu na legenda.

RENNERVATIONS

A série de quatro episódios do Disney+ mostra as contribuições do artista nas comunidades ao seu redor, na tentativa de suprir algumas das necessidades de cada região.

ACIDENTE NA NEVE

No primeiro dia de janeiro, Jeremy Renner sofreu um acidente grave após usar uma máquina de 6.500 kg para retirar a neve da estrada e o equipamento passar por cima de sua perna.

ALTA MÉDICA

O ator de Gavião Arqueiro recebeu alta médica no dia 17 de janeiro, depois de quebrar mais de 30 ossos e realizar duas cirurgias.