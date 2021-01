Arthur Aguiar revela que pretende reconquistar Mayra Cardi

PUBLICIDADE

O ator e músico Arthur Aguiar publicou um vídeo no Instagram e relatou que pretende reconquistar a ex-esposa, Mayra Cardi. O casal se separou em maio de 2020. Após o fim do matrimônio, a influencer veio a público e contou que o relacionamento era marcado por abusos psicológicos, além de casos de infidelidade do ex-marido. As informações são do site UOL.

Durante os vídeos, o artista contou que está “muito preocupado” pelo fato da coach fitness estar com covid-19. Além disso, ele se ofereceu para auxiliá-la com o que for preciso.

“Acho que não preciso esconder isso de ninguém. É lógico que quero recuperar essa mulher maravilhosa, que perdi para mim mesmo. Quero recuperar minha família e ter uma oportunidade, sim”, relatou Arthur Aguiar.