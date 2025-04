Arlindo Cruz é internado em CTI no Rio de Janeiro

O músico e compositor Arlindo Cruz, 66 , foi internado na última terça-feira, 29, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com pneumonia.

A assessoria de imprensa do sambista divulgou em nota oficial no perfil do Instagram do artista que ele passa por exames médicos no momento, mas está clinicamente estável.

“Devido à sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica”, diz a mensagem.

“Agradecemos o carinho, as orações e o respeito de todos os fãs, amigos e da imprensa neste momento. Seguiremos informando sobre o estado de saúde do artista sempre que necessário”, finaliza a nota.

Saúde frágil

Em março de 2017, o cantor Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) do tipo hemorrágico, após passar mal em casa. Ele ficou internado por quase um ano e meio e, desde então, enfrenta as severas sequelas do episódio como a falta de locomoção e perda da capacidade de fala.

Em 2024, Cruz foi internado devido a uma infecção respiratória, recebeu tratamento com antibióticos intravenosos e teve alta após alguns dias. No ano anterior, em agosto de 2023, ele enfrentou um quadro de caxumba bacteriana e permaneceu quase um mês sob cuidados médicos.