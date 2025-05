Após mais de 50 anos de carreira, Marília Gabriela anuncia aposentadoria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Marília Gabriela, 76, anunciou em suas redes sociais que está oficialmente aposentada.



Nesta manhã, a jornalista compartilhou uma foto vestindo uma camiseta com os dizeres “Aposentada: eu faço o que eu quero, quando eu quero. Além disso: não é mais meu problema”. “Sim, é o que está escrito: aposentada, fazendo o que eu quero, quando quero e pronto, não se fala mais nisso?”, escreveu na legenda do Instagram.



Marília ainda revelou que seus planos incluem apenas aproveitar a vida. “Só viajar e fazer Teatro? por enquanto. Daí pergunto: pra que mais?”, questionou aos seguidores.



A apresentadora ainda relembrou do início de sua vida profissional. “Minha primeira carteira de trabalho, um “caco”, mostra que fui admitida na Rádio Televisão Paulista (Globo) em 1º de abril de 1970. Encontrei-a hoje numa gaveta! Vida que segue”, finalizou na publicação.



Em mais de 50 anos de carreira, Marília Gabriela se destacou com seu próprio programa de entrevistas, De Frente com Gabi (SBT). Antes disso, ela ainda trabalhou como apresentadora do Jornal Hoje, Fantástico e Jornal Bandeirantes.