Após detenção e polêmica com pitbull, Orochi mostra mulher quebrando seu carro

Nas imagens compartilhadas pelo cantor em suas redes sociais, uma mulher pisa, pula e vandaliza o carro importado

A fase parece não estar tão boa para o rapper Orochi, 23. Depois de ser detido com drogas e de se ver envolvido numa polêmica com pitbulls que atacam vizinhos no Joá (RJ), agora ele promete processar uma mulher que vandalizou seu carro.

Em imagens que ele mesmo disponibilizou em seus Stories, uma mulher pisa, pula e vandaliza o seu carro importado. De acordo com o cantor, a mulher em questão o seguiu após um show e por algum motivo não explicado resolveu subir no carro.

Foto: Reprodução

Ele promete processar a pessoa e fazer com que ela pague pelo conserto. O caso acontece depois de Flávio César Castro, o rapper Orochi, ser detido no final da manhã de sexta-feira (1), em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Policiais militares encontraram drogas na BMW do cantor, que estava acompanhado por duas mulheres.

Todos foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca) e liberados depois de assinarem o termo circunstanciado de porte de entorpecentes para consumo próprio. Na saída da delegacia, Orochi foi recepcionado por fãs. Cercado por crianças e adolescentes, ele tirou fotos e até gravou um vídeo publicado nos stories do Instagram.