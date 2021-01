Após crise em Manaus, Bruno Gagliasso pede o impeachment de Jair Bolsonaro: ”Chega desse pesadelo”

PUBLICIDADE

O ator Bruno Gagliasso desabafou nas redes sociais na noite desta quinta-feira (14) e pediu o impeachment de Jair Bolsonaro,

Após a crise de falta de oxigênio que assolou Manaus, ele classificou o Presidente da República como incapaz e pediu o fim “desse pesadelo”.

“Cadê o impeachment do presidente da república incapaz de cuidar do seu povo? Chega desse pesadelo”, disse ele que marcou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Mais tarde, ele entrou na campanha encabeçada pelo humorista Whindersson Nunes e doou cilindros de oxigênio para o Amazonas. “Boa noite meus amigos. Amanhã continuamos lutando pra ajudar como e quanto for possível.”

AJUDA

Whindersson Nunes se recusou a ficar de braços cruzados com a crise em Manaus. Nesta quinta-feira (14), o humorista decidiu interferir para fornecer oxigênio para os hospitais da capital do estado do Amazonas. O estoque de oxigênio na cidade está esgotado e pacientes estão morrendo asfixiados na UTI. Whindersson afirmou no Twitter:

“Providenciando 20 cilindros de 50l de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus! Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nos recebe com carinho né, vamos retribuir?“.