Após alfinetada de Melody, Anitta nega compra de Lamborghini

Funkeira fez 15 anos e ganhou carrão; Anitta alugou modelo semelhante

Nas redes sociais, todo mundo tem falado sobre a alfinetada de Melody em Anitta e a resposta da cantora sobre uma possível compra de carro de luxo. Na noite de quarta-feira (18), a cantora MC Melody fazia 15 anos e recebia de presente uma Lamborghini rosa avaliada em cerca de R$ 1,3 milhão.

No dia seguinte, Anitta, 29, aparece com um modelo semelhante do carrão, só que da cor roxa. Na sequência, Melody começa a ser marcada em todas as publicações e resolve se pronunciar: “Anitta comprou, não pode ser coincidência. Dinheiro é dela, mas copiou, né?”, disse.

Com toda a repercussão, chegou a vez de Anitta dar a sua versão. Logo de cara, ela fez questão de dizer que não comprou o carro, mas o alugou por ser “pão-duro” demais.

“Meu carro estava em revisão e eu precisava ir à academia. Amo dirigir. Pedi uma carona até o [lugar de] aluguel de carro. Pedi o primeiro que tivesse e o único que tinha era esse. Continuo pão-duro”, disse ela aos risos, ao completar que jamais gastaria esse valor num carro e reforçar que prefere os elétricos.

“Foi o primeiro que tinha, mas ele é muito chamativo e quem tem que brilhar sou eu. Amanhã vai chegar um menos chamativo, pois onde vou o povo olha”, emendou a artista.

Essa não é a primeira vez que ambas têm pendências a resolver. No fim do ano passado, Anitta usou as redes sociais para explicar o veto à versão de “Faking Love” lançada por Melody. A jovem chegou a gravar Stories chorando após a canção “Fake Amor” ser retirada do ar.

“Quando eu falo para vocês que essa menina Melody vai ser o próximo ‘kikiki’ do Brasil vocês não acreditam em mim”, começou a artista. “Mas também quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela porque o pai não é correto também não me escutam”, escreveu.

Anitta seguiu dizendo que achou a versão de Melody ótima, mas pontuou que “música não é bagunça e Internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros”. A cantora explicou que o algoritmo de sua gravadora derruba automaticamente qualquer conteúdo publicado com sua voz ou imagem, sem autorização prévia.