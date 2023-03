Após 35 anos na emissora, Gabriela Duarte não renova contrato

Agora, Gabriela vai focar suas forças na fase final de um livro autobiográfico e no processo de montagem de um espetáculo

A atriz Gabriela Duarte, 48, não faz mais parte do elenco da Globo. Não houve um acordo entre as partes para a renovação do contrato e a artista sai da emissora após 35 anos de serviços prestados. “Sou e serei sempre grata por tudo o que vivi ali. Agora vou me jogar no novo em coisas que ainda não tive a oportunidade de fazer”, diz ela.

Gabriela deixa o canal três anos depois da mãe, a atriz Regina Duarte, 76. Regina se despedia em fevereiro de 2020 para assumir o cargo na Secretaria Especial da Cultura do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela estava na emissora desde 1969, quando atuou no folhetim “Véu de Noiva”.

Já Gabriela teve como uma das personagens mais marcantes a Maria Eduarda de “Por Amor” (1997). Seu último trabalho no canal foi no papel de Julieta Bittencourt na novela “Orgulho e Paixão (2018).

Agora, Gabriela vai focar suas forças na fase final de um livro autobiográfico e no processo de montagem de um espetáculo. Segundo sua assessoria de imprensa, a atriz está tranquila com a decisão e a possibilidade de novos trabalhos. E ainda tem a possibilidade de retornar à Globo por alguma obra certa.