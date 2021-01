Anitta promete festa de 12 dias quando todos estiverem vacinados

PUBLICIDADE

Anitta ficou tão feliz com a primeira enfermeira vacinada no Brasil, que prometeu dar festa de 12 dias em sua casa quando todos estiverem vacinados.

A patroa não perdeu a oportunidade de dançar o hit “BumBumTamTam”, de MC Fioti. A música se tornou o “hino da vacina” CoronaVac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

MC Fioti esteve no Butantan no último sábado (16.jan) e gravou um novo clipe da música nas dependências do instituto. A letra da música será adaptada. Por exemplo, em vez de “É a flauta envolvente que mexe com a mente” será “A vacina envolvente que mexe com a mente”.

“Vacina!”, comemorou Anitta nesse domingo (17.jan) em vídeos publicados por meio dos stories do Instagram.

Segundo Anitta, a festa duraria 12 dias, um para cada signo do zodíaco. Seria uma maneira de “comemorar o aniversário de todo mundo que ficou sem aniversário nessa temporada”