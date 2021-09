GKay entrega Anitta: “Estava com dois bofes”; assista

Ao que parece, Anitta sabe bem não só administrar sua carreira mas também os contatinhos! Confira o papo da cantora com GKay

Neste domingo (26), GKay entregou a amiga e divertiu seus seguidores ao dar detalhes de uma noitada que passou na companhia da cantora.

Empolgada, a humorista disse que precisou acobertar a amiga em uma festa, pois ela estava ficando com dois rapazes ao mesmo tempo.

A paraibana disse que Anitta deu uma desculpa para um dos rapazes e saiu de fininho do lugar com outro. “Ela falou que ia pagar a conta e chamou o ‘boy 2’. Só que ela não paga conta! Aqui só falta o povo dar os calções pra ela! Quando ela disse isso, ela saiu com o ‘boy 2’.

Confira