Anitta entra na lista oficial de músicas da posse de Joe Biden e Kamala Harris

SÃO PAULO, SP

O Brasil vai estar representado na posse de Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos. Pelo menos na voz de Anitta, 27. A música “Make It Hot”, em que ela colaborou com o trio Major Lazer, está na lista oficial de músicas do evento, marcado para quarta-feira (20).

A playlist foi divulgada pelo comitê que cuida da posse de Biden e Kamala Harris, sua vice. Além de Anitta, há músicas de nomes como Beyoncé, Dua Lipa, Bob Marley, Led Zepellin, Stevie Wonder, Marvin Gaye, SZA e Vampire Weekend, entre outras.

Ao todo, são 46 canções. De acordo com a revista Rolling Stone, entre elas estão as músicas que serão tocadas quando os eleitos forem chamados ao palco. No caso de Biden, será a música “We Take Care of Our Own”, de Bruce Springsteen.

Enquanto isso, Kamala vai aparecer ao som de “Work That”, de Mary J. Blige. A primeira-dama Jill Biden e o marido da vice-presidente, Doug Emhoff, entrarão, respectivamente, com “You Make My Dreams”, de Hall e Oates, e “You Get What You Give”, dos New Radicals.

“Essas músicas e artistas refletem o espírito implacável e a rica diversidade da América”, disse presidente do comitê de posse, Tony Allen, em comunicado. “Eles são a partitura para um novo capítulo e ajudarão a unir as pessoas no momento em que o governo Biden-Harris inicia seu importante trabalho para unir nosso país.”

“Durante um ano tumultuado que manteve tantos entes queridos separados, a música tem sido um veículo consistente que nos manteve conectados”, afirmou. “Quer você seja um apreciador do country, um entusiasta do jazz, um entusiasta do hip-hop, um tipo clássico ou apenas adore o rock & roll antigo, a música esclarece, inspira, une e cura.”

Além da playlist, já foi anunciado que Lady Gaga cantará o hino nacional e que Jennifer Lopez fará uma apresentação musical durante o evento.

As informações são da FolhaPress