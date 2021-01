Andressa Urach diz que gostaria muito de participar do BBB 21

PUBLICIDADE

Andressa Urach, 33, disse que gostaria muito de participar do Big Brother Brasil 21, mas não recebeu qualquer convite ou sondagem da Globo. “Até hoje, dia 7 de janeiro, o Boninho [diretor do reality] não entrou em contato comigo”, afirmou ela, em vídeo publicado no seu canal no Youtube, nesta quinta (7).

Para a modelo e ex-vice Miss Bumbum, seria uma oportunidade do público conhecer “a nova Andressa”. Quando participou de A Fazenda, em 2013, Urach disse que era “terrivelmente brava” e sofreu com crises de abstinência durante o confinamento, já que na época “eu era usuária de drogas e outras substâncias”.

“Ali dentro, aquela Andressa era extremamente barraqueira, porque era a mesma Andressa que vivia do lado de fora, fui 100% eu. Eu vivia muito as minhas emoções, eu não tinha domínio sobre elas. Eu tinha muita raiva, muito ódio, muita sede de vingança”, afirmou.

A modelo completou que, caso participasse do BBB nos dias de hoje, não pode garantir que não brigaria com outros participantes. “Não sou perfeita. Luto muito pelas coisas que eu acredito […] Eu não garanto que eu não brigaria, porque eu sou brava. Hoje eu sou contida pelo espírito de Deus, mas não pisa no meu colo. Eu tenho uma personalidade forte, e isso não mudou.”

Ela lembrou que aos 21 anos, antes mesmo de entrar em A Fazenda, ela tentou entrar no BBB, e chegou até a fase de entrevistas, mas não foi selecionada.

Urach fez questão de dizer que não foi para participar do BBB 21 que ela saiu da Igreja Universal. “Eu sai de uma instituição, mas continuo amando Jesus. Só Deus sabe o que eu passei nos últimos meses, ainda não estou preparada para falar, porque é algo que me machuca.”

Folha Press